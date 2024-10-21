摩尔多瓦入欧盟公投 惊险过半

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（法新社摩尔多瓦首都基希纳乌21日电） 摩尔多瓦加入欧洲联盟（EU）的公投今天以些微优势票数通过。亲欧总统桑杜抨击，这是外国势力介选的结果，暗指幕后主使是俄罗斯，俄国随即否认相关指控。

摩尔多瓦加入欧盟的公投在完成逾99%计票后发现，约50.28%民众投下「赞成」票，仅比反欧盟阵营略微多出8000票。

在与公投同步举行的总统大选中，初步开票结果显示，没有候选人获得逾半选票，得票最多的桑杜（Maia Sandu）将与得票次高者、亲俄派社会主义党（Party of Socialists）支持的前检察官斯托亚诺格洛（Alexander Stoianoglo）于11月3日决选一较高下。

这次总统大选中，桑杜获得逾42%选票，斯托亚诺格洛则获得高于外界预期的26%选票。

克里姆林宫要求桑杜「证明」俄国介入这个前苏联加盟共和国的选举，还声称摩尔多瓦计票过程出现「异常」。摩尔多瓦毗临饱受战火蹂躏的乌克兰。

自俄罗斯2022年初全面入侵乌克兰后，拥有260万人口的摩尔多瓦已申请加入欧盟。

态度严肃的桑杜昨夜表示，摩尔多瓦已目睹「针对我国自由民主前所未见的攻击」，她还痛批「犯罪集团与违反我国利益的外国势力勾结」。

巴黎政治学院（Sciences Po university）政治学家巴曼提耶（Florent Parmentier）告诉法新社，尽管公投结果显示亲欧阵营以微弱过半优势胜出，但这已「削弱」摩尔多瓦人民和桑杜政府的亲欧形象。

巴曼提耶形容，公投结果「令人意外」，但不致影响今年6月开始的摩尔多瓦入盟谈判。一般认为，明确的民意展现无疑将是「明显的正面讯号」。

52岁世界银行（World Bank）前经济学家桑杜是摩尔多瓦首位女总统，选前民调遥遥领先其他对手。