摩尔多瓦公投 初部计票反对加入欧洲联盟

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（法新社基希纳乌20日电） 根据部分计票结果，摩尔多瓦民众今天在是否赞成加入欧盟的公民投票中投「反对」，若最后证实结果如此，将是亲欧总统桑杜一大挫败。她期盼在同时举行的总统大选首轮胜出。

两项投票被视为这个前苏联加盟共和国在桑杜（Maia Sandu）治下转向亲欧的关键考验，却在邻国乌克兰战火期间存在俄罗斯干预的疑虑而笼罩阴霾。

桑杜于2020年击败莫斯科支持的时任总统多东（Igor Dodon）而当选。2022年俄罗斯侵略乌克兰后，这个260万人口的国家与莫斯科断交并申请加入欧洲联盟。

有关是否加入欧盟公投部分，在完成约70%计票后，逾55%民众投「反对」、45%投「赞成」。不过因为支持加入欧盟的首都基希纳乌（Chisinau）和海外投票的计票工作持续中，结果仍可能改变。

在总统选举方面，据部分计票结果，桑杜目前得票率为36%，很可能得于11月3日的第2轮投票与亲俄派社会主义党（Party of Socialists）支持的前检察官斯托亚诺格洛（Alexander Stoianoglo）遭遇。

斯托亚诺格洛目前得到高于预期的近30%选票。

今天公投题目为是否赞成为加入欧盟等目标而修宪，投票率为近50%。桑杜阵营认为，由于选举人名册过时，这项投票率遭到低估。依规定，公投投票率须达33%才视为有效。

总统大选投票率则超过51%。

52岁世界银行（World Bank）前经济学家桑杜是摩尔多瓦首位女总统，选前民调摇摇领先其他对手。不过民调原本预期公投结果将会支持修宪。

桑杜投票时说：「这次投票将会决定我们未来许多年的命运。」