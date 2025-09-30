摩尔多瓦国会选举 亲欧执政党打败亲俄阵营

（法新社基希纳乌29日综合外电报导）摩尔多瓦共和国举行国会选举，在俄罗斯被控干预选举的阴影之下，今天计票接近完成，亲欧盟（EU）执政党以过半数选票胜出，巩固了亲欧路线。

摩尔多瓦（Moldova）位于欧洲东部，与乌克兰接壤，境内并有一亲俄的分裂地区。摩尔多瓦为欧盟的候选会员国，长年处于欧盟与俄国之间摇摆。

这场选举被视为摩尔多瓦推动融入欧盟的关键进程，摩尔多瓦于2022年俄罗斯入侵乌克兰之后，便申请加入欧盟。

根据摩尔多瓦选举委员会网站公布，目前已开出逾99.5%选票，现任总统桑杜（Maia Sandu）领导的「行动团结党」（PAS）取得50.03%选票，未来将主导总席次101席的国会。亲俄势力「爱国集团」（Patriotic Bloc）则获得24.26%选票。

这次「行动团结党」表现略低于2021年的52.8%得票率。党内高层尚未对媒体发表评论。

设于摩国首都基希纳乌（Chisinau）的智库WatchDog.md分析师库拉拉鲁（Andrei Curararu）表示：「从统计结果来看，行动团结党已确定取得脆弱多数…但危机尚未解除，因为若要组成有效运作的政府仍有难度。」

他进一步指出：「克里姆林宫投下庞大资源，不会善罢甘休的，俄国可能透过示威活动、收买PAS国会议员等方式，来阻挠摩国建构一个稳定的亲欧政府。」

这次选民投票率约52%，与上次2021年选举差异不大。摩尔多瓦是欧洲最贫穷国家之一，多数选民除了担忧经济困境，也对加入欧盟的可行性也存有疑虑。

根据欧盟说法，此次选举因为贿选疑云、社会动乱，以及俄罗斯「前所未有的假消息宣传」而蒙上阴影。

摩尔多瓦政府指控，克里姆林宫投入数以亿计的黑钱来干预选战。在选前，摩国检方针对所谓「选举贪渎」及「破坏稳定意图」展开数百次搜索，并已逮捕数十人。（编译：纪锦玲）