摩尔多瓦议会选举登场 亲欧亲俄势力拉锯

afp_tickers

4 分钟

（法新社基希纳乌28日电） 摩尔多瓦今天举行议会选举，结果最快晚上出炉，不过摩尔多瓦政府与欧盟同声指责俄罗斯「高度干涉」。

摩尔多瓦各地投票所今天上午7时开放，晚上9时关闭，预计结果将于稍晚公布。

大部分民调显示，自2021年以来执政、立场亲欧的行动团结党（PAS）目前在选举中领先。但分析人士表示，最终结果尚难确定。

摩尔多瓦是乌克兰邻国，也是欧盟候选国。长期以来，国家要与欧盟建立更紧密关系，还是要与莫斯科维持苏联时代关系，方向一直陷入分歧。

亲欧的行动团结党（PAS）总统桑杜（Maia Sandu）宣称这次选举是摩尔多瓦「最重要的选举，并警告不要进一步落入莫斯科圈套。」

桑杜26日在社群媒体X表示：「选举结果将决定我们是巩固民主、加入欧盟，还是让俄罗斯将我们拖回灰色地带，使我们成为地区风险。」

欧盟表示，摩尔多瓦正面临来自俄罗斯「前所未有的假讯息宣传」。总理雷奇安（Dorin Recean）警告，「我们的国家正遭受围攻」。1

对于这次摩尔多瓦选举，俄罗斯被指控在网路散播假讯息、试图买票，以及煽动骚乱，不过莫斯科否认。摩尔多瓦亲俄的反对派，指责行动团结党策划诈欺。

摩尔多瓦是欧洲最贫穷国家之一，人口240万。选民对经济困境感到沮丧，并对自2022年莫斯科入侵乌克兰后，努力加入欧盟的作法表示怀疑。

在上次议会选举获得多数席位的行动团结党如果落败，可能会为摩尔多瓦加入欧盟的努力带来阻碍。

投票前夕，检察官针对当局所称「选举腐败」和「破坏稳定企图」进行数百次搜查，并逮捕数十人。

选举委员会26日也以资金违常为由，将两个亲俄政党排除在选举之外，反对派对此猛烈抨击。

摩尔多瓦指责俄罗斯花费数亿欧元的「脏钱」干预选举。

雷奇安昨天在行动团结党的集会表示：「这是最大规模的干预，也是自1991年摩尔多瓦共和国独立以来最重要的选举。」

分析人士表示，投票率将是这次选举关键，尤其是倾行动团结党的庞大海外侨胞团体，以及亲俄分离主义地区的「聂斯特河沿岸」（Transnistria）。

约有20个政党和独立候选人将角逐101个国会席次。亲俄反对派领袖之一、前社会主义党（Socialist Party）总统多东（Igor Dodon）表示，他「确信反对派将获得多数席次」。