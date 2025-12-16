政府禁割礼多年 肯亚仍不乏女性受其害

afp_tickers

2 分钟

（法新社肯亚纳罗克15日电） 马赛族（Maasai）妇女听到一名身披传统红色披毯的族中长老声称，女性割礼在他们位于肯亚南部的社群几已销声匿迹时，立刻爆发出带着嘲讽意味的哄笑与起哄声。

妇女们知道，在纳罗克郡（Narok）某些偏远村落，仍然根深蒂固地存在以成年礼为名，对年幼女孩施以割除阴蒂与小阴唇的习俗；当地距离最近的柏油路还有约3小时车程。

当地一名护理师告诉法新社，尽管肯亚2011年已将这项习俗列为非法，但区内约有8成女孩仍难以幸免。

一名参与讨论的妇女在集会现场提出质疑：「你为什么要对大家说这里已经杜绝（割礼），我们明明还有少女被割伤后送到医院。」其他妇女对此纷纷用力点头，而长老则面无表情坐着。

即使历经从英国殖民、肯亚独立后及国际非政府组织的倡议，外界数十年的努力仍难让女性割礼（FGM）彻底根除。

这项习俗不仅存在于肯亚南部的半游牧马赛族人之中，肯亚东北部若干索马利裔侨民社区的受害比率甚至超过9成，连部份城市地区及受过教育的群体都身受其害；人权团体指出，这些地方所谓「医疗化割礼」日益普遍。

一项2022年的政府调查显示，1998年至今，肯亚全国受害女性青少年的比率已从29%降至9%。但这项数据并未反映部分地区的真实状况。