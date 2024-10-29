救命稻草还是哈玛斯帮凶？联合国救济机构陷两难

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（法新社日内瓦28日电） 以色列国会今天禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）在其境内运作。有人认为UNRWA是加萨走廊「无可取代」的人道主义救命稻草，但另一派人则视它为哈玛斯帮凶。

过去70多年来，UNRWA持续为巴勒斯坦难民提供必要援助。以色列多年来强烈抨击这个联合国组织，自去年10月7日巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）对以色列发动致命攻击引爆加萨战争以来，这些批评更是有增无减。 由于以色列指控UNRWA有部分员工参与去年10月7日的袭击，UNRWA因而面临严重的资金削减及解散呼声。尽管如此，他们仍担负起几乎所有与加萨走廊（Gaza Strip）援助有关的协调工作。

加萨战争发生以来，UNRWA已有超过220名员工丧生。

UNRWA在1949年12月由联合国大会（General Assembly）设立，目的是应对1948年5月以色列建国后，首次发生的以阿冲突，随后于1950年5月1日开始运作，主要援助约75万名在战争期间被驱逐的巴勒斯坦人。

这原本是项短期措施，却因巴勒斯坦难民问题迟迟未解，联合国大会只好一再延长UNRWA的任务期限，最近一次会议已将限期延长至2026年6月30日，而UNRWA负责的难民人数已增至近600万人，遍及加萨走廊、约旦河西岸（West Bank）、黎巴嫩、约旦及叙利亚。 UNRWA超过3万名员工当中，绝大多数都是巴勒斯坦难民，仅少数为国际工作人员。 以色列多年来强烈抨击UNRWA，指控这组织助长巴勒斯坦难民问题，并称UNRWA管理的学校校内教科书煽动对以色列的仇恨。去年10月7日以来，以色列针对UNRWA的批评明显增加，今年1月更指控12名UNRWA加萨走廊员工参与去年10月7日哈玛斯对以色列的袭击行动。 一系列调查发现，UNRWA存在一些「涉及中立性的问题」，并认定9名员工「可能参与」去年10月7日的袭击行动，但并未找到能支持以色列主要指控的证据。 UNRWA过去几乎完全仰赖各国政府捐款维持营运，自从被以色列点名指控后，多个国家曾一度暂停资助，但后来多数国家均已恢复金援。 在此同时，以色列持续点名批判，指控UNRWA在加萨走廊雇用「数以百计哈玛斯成员，甚至还有哈玛斯军事部门的特工」。