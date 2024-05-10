教宗宣布2025禧年 罗马面临3200万朝圣者涌入考验

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（法新社梵蒂冈9日电） 天主教教宗方济各今天宣布，明年将是每25年一度的禧年（Jubilee，又称圣年）罗马和梵蒂冈现在起分秒必争，得为接待来自世界各地约3200万名朝圣者做好准备。

教宗方济各（Pope Francis）宣布禧年将于今年12月24日展开，「希望」将是这次禧年的主题，且他呼吁富裕国家免除贫穷国家的债务。

宣布教宗诏书时，教宗呼吁世上的「富裕国家」，「承认自己过去做出许多导致严重后果的决定，并下定决心让那些永远无力偿债的国家免除债务」。

根据教宗诏书，禧年将于2026年1月6日结束。

然而，梵蒂冈并未提及将如何准备应对朝圣者大量涌入。

主办方指出，禧年期间预计将有3200万人来到罗马和梵蒂冈，参加届时将举行的许多特别弥撒、会议和展览。

罗马本就不堪重负的交通运输系统已经饱受批评，现在更被质疑如何因应朝圣者到来。

梵蒂冈周围通往圣伯多禄大教堂（St. Peter’s Basilica）的道路已开始进行重大工程，以改善交通壅塞问题。

罗马天主教禧年传统始于1300年，现在每25年举行1次。禧年通常是从现任教宗打开圣伯多禄大教堂的圣门（Holy Door）开始，而朝圣者将参观这座大教堂和罗马另外3座主要教堂。

上一次「经常性禧年」（Ordinary Jubilee）是2000年，当时有将近2500万名朝圣者挤满罗马；2016年也曾庆祝「非经常性禧年」（Extraordinary Jubilee）。