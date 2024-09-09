教宗抵达东帝汶将主持盛大弥撒

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（法新东帝汶首都狄力9日电） 罗马天主教教宗方济各今天抵达东帝汶受到热烈欢迎，他将在这个天主教信徒占绝大多数的国家主持规模盛大弥撒，估计人口130万的东帝汶，届时将有70万民众共襄盛举。

法新社报导，自从20多年前东帝汶独立建国以来，方济各（Pope Francis）是首位造访当地的教宗。这个国家总计人口130万，当中98%信奉天主教。

今天稍晚他将向东帝汶的官员与外交官发表演说，不过他来此最重要的行程则是明天主持规模盛大的弥撒，估计将有超过70万的信众共襄盛举。

不仅来自东帝汶全境的民众将参加在被称为塔希托鲁（Tasitolu）辽阔湿地举行的盛大弥撒，印尼东努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的移民办事处表示，预计将有不少人通过边界前来东帝汶。

近年来频传东帝汶神职人员涉及凌虐儿童，将是教宗此行得面对的最敏感议题，倡议团体呼吁方济各对此问题公开发表意见，但是他的表定行程目前不包括会见受害者。

方济各将在东帝汶停留3天，不过在他抵达之前，介于海水碧蓝的翁拜海峡（Ombai Strait）与山峦之间的狄力市，各项迎宾准备工作早已如火如荼展开。

东帝汶是全球最贫困的国家之一，格外仰赖专家所说，可能于数年内耗尽的石油和天然气收益。尽管如此，东帝汶政府仍铺张欢迎方济各到访，总计耗费1200万美元（约新台币3亿8570万元），而其中光是打造巨型十字架旁的弥撒祭坛就花了100万美元。

教宗到访前，东帝汶更是斥巨资翻新狄力市，当局并驱离露宿街头者，当中包括教宗将行经之处的摊贩，凡此种种引发网友抨击。