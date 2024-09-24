教宗方济各呼吁释放翁山苏姬 提议由教廷提供庇护

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（法新社罗马24日电） 天主教教宗方济各最近在亚洲与耶稣会会士对话时，呼吁释放被拘禁的缅甸前领导人暨诺贝尔奖得主翁山苏姬，并提议由教廷提供庇护。

方济各（Pope Francis）最近访东南亚12天，期间在与亚洲耶稣会会士（Jesuits）不公开对话时曾表示：「我要求释放翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）女士，我在罗马接见她儿子，我提议在教廷的领土接纳她。」

现年87岁的方济各曾于2017年12月访缅甸，义大利日报「晚邮报」（Corriere della Sera）今天发表神父习安东（Antonio Spadaro SJ）撰写的评论文章。习安东是罗马耶稣会的修士，经教宗首肯而撰写与会议有关的评论。

方济各还说：「（缅甸）的未来必须是和平的，以尊重所有人的尊严与权利，以及让每个人对共同利益做出贡献的民主秩序为基础。」

联合国上周公布的报告说，缅甸军政府日益加大力道杀戮与逮捕，似乎是为了镇压异己，并且在不断升高的冲突中招募士兵。

翁山苏姬现年78岁，缅甸军方于2021年发动政变推翻她领导的文人政府，迄今仍被拘禁，她因叛国与收贿及违反电信法等罪名而遭判处有期徒刑27年，不过她矢口否认上述指控，今年4月由监狱拘禁改为居家软禁。