教宗方济各生前曾吁勇敢举白旗 为乌克兰留下苦涩建议

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅25日电） 全球各地天主教徒为离世的教宗方济各哀悼之际，许多乌克兰人却对教宗留下苦涩的回忆，因为方济各生前未明确谴责俄罗斯入侵乌国，且曾呼吁乌方应拿出「举白旗」的勇气。

法新社报导，天主教教宗方济各（Pope Francis）的葬礼将于明天举行，届时乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将是最受瞩目的致哀者之一。

批评者表示，方济各曾称俄乌战争是被「挑起」，并将战争描述为更广泛全球对抗的一部分，是在附和俄罗斯总统府克里姆林宫的说法。

教宗去年3月接受瑞士广播电视台（RTS）访问时的评论在乌克兰引起轩然大波，他当时说：「我相信更坚强的是那些能看清局势、为人民着想，勇敢举起白旗并进行谈判的人。」

一名乌克兰高阶官员告诉法新社，这位阿根廷教宗受到马克思主义思想影响，且对这个地区「一无所知」。

这位不具名官员指出：「他并未真的了解，甚至没有尝试了解正在这里发生的事情。」

与此同时，乌克兰官员也承认梵蒂冈付出努力斡旋俄乌换俘，以及协助被俘的乌国儿童返家。这些儿童自俄军占领区被带走，并送至俄罗斯。

泽伦斯基说，方济各曾「为乌克兰的和平祈祷」。

但前述不具名乌克兰官员提到，教宗「本能为乌克兰做出更多重大贡献」，例如说服全球南方国家支持乌国的奋斗。

这名官员还谈到，方济各「拒绝明确区分」俄乌在这场战争的角色，即俄罗斯是侵略者，乌克兰则是被入侵的受害者。