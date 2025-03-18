教宗方济各肺炎住院 英国王仍拟如期访问梵蒂冈

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（法新社伦敦18日电） 白金汉宫今天表示，尽管罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）因为肺炎住院，英国国王查尔斯三世（King Charles III）仍计划4月初到梵蒂冈进行国是访问。

法新社报导，根据白金汉宫公布的行程，身为英格兰教会（Church of England）最高领袖的查尔斯三世预定4月8日会晤罗马天主教领袖。白金汉宫消息人士表示，「我们希望并祈祷教宗方济各健康，让我们得以进行这场访问」。

消息人士又说，88岁的教宗在罗马杰梅利医院（Gemelli Hospital/Policlinic）接受治疗超过1个月，因为双侧肺炎病倒，国王曾写信慰问方济各。

据报导，查尔斯三世将在他的第2任妻子卡蜜拉（Camilla）陪伴下，于4月7日到10日访问梵蒂冈与义大利。

访问完梵蒂冈后，查尔斯三世将与义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）和总统马达雷拉（Sergio Mattarella）会面。

根据白金汉宫，他将成为首位在义大利国会会议上发表演说的英国君主。

他上一次访问梵蒂冈是在2019年，当时他同样也与教宗方济各会面。

查尔斯三世去年2月透露他正接受癌症治疗，之后于去年10月恢复海外访问。

英格兰教会是在16世纪脱离罗马天主教，原因是教宗克勉七世（Pope Clement VII）拒绝让英国国王亨利八世（Henry VIII）与西班牙公主凯瑟林（Catherine）离婚。

后来，亨利八世推行英格兰宗教改革（English Reformation）作出回应，让他成为英格兰教会的最高领袖，并让英格兰教会新教化。