教宗方济各访问东帝汶 神职人员性侵案阴影笼罩

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（法新社狄力8日电） 罗马天主教教宗方济各（Pope Francis）预计明天抵达东帝汶进行访问，他将成为第一位到访这个东南亚国家的教宗，但也会面临神职人员涉嫌性侵孩童丑闻的相关问题。

东帝汶神职人员涉及性侵的相关案例，包括曾在1996年获得诺贝尔和平奖的时任主教贝洛（Carlos Ximenes Belo）。

贝洛被控涉嫌性侵孩童长达数十年的时间，梵蒂冈因此予以秘密惩处。贝洛曾帮助东帝汶脱离印尼的占领，之后成功独立建国。

外界呼吁87岁的教宗方济各明天抵达东帝汶时，能就神职人员疑涉性侵孩童的问题发表谈话。天主教徒居多数且曾为葡萄牙殖民地的东帝汶，是方济各这次亚太之旅的其中一站。

公民团体「东帝汶非政府组织论坛」（Timor-Leste NGO Forum）于4日致函教宗，内文写道：「我们请求教宗鼓励东帝汶领导人和民众，能采取更有效的措施来防止性侵。」

2002年，时任教宗若望保禄二世（Pope John Paul II）接受贝洛请辞主教。当年梵蒂冈声称，贝洛请辞是出于健康原因，但未进一步解释。

另一起案件中，已遭解职的美国神父达施巴赫（Richard Daschbach）被控曾在东帝汶一间收容所性侵孤儿和贫困孩童，他于2021年被判入狱12年。