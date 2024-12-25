教宗耶诞文告 促中东乌克兰苏丹实现和平

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（法新社梵蒂冈25日电） 教宗方济各（Pope Francis）今天在耶诞文告中呼吁全球「让武器噤声」，并在中东、乌克兰和苏丹实现和平，同时谴责加萨走廊（Gaza Strip）严峻的人道主义情况。

乌克兰今早遭遇170枚俄罗斯飞弹和无人机袭击，教宗依循传统向全球14亿天主教徒发表「致全城与全球」（Urbi et Orbi）文告，呼吁为乌克兰公正的和平展开谈判。

现年88岁的教宗说：「愿武器在饱受战争摧残的乌克兰噤声。愿大家拥有开启谈判、对话与接触之门所需的勇气，以达成公正和长久的和平。」

在圣伯多禄大教堂（St. Peter’s Basilica）前集结的数以千计信徒面前，教宗也呼吁加萨停火，以及释放被巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）劫持的以色列人质。

他说：「我惦记以色列和巴勒斯坦的基督教团体，尤其是人道主义情况极为严峻的加萨走廊。愿停火得以实现、人质能被释放，因饥饿与战争而疲惫不堪的人们得到援助。」

教宗方济各还将战火平息的呼吁，延伸至整个中东以及苏丹。苏丹经历长达20个月的内战蹂躏，数以百万计的人面临饥荒威胁。

他说：「愿至高者的圣子支持国际社会的努力，协助苏丹平民获得人道援助、为停火展开新的谈判。」