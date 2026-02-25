教宗良十四世出访计画公布 上半年将赴摩纳哥、非洲及西班牙

（法新社梵蒂冈25日电） 梵蒂冈今天表示，罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月将访问非洲4国，其中包括阿尔及利亚，这将是历来首次有教宗访问这个北非穆斯林国家。

梵蒂冈今天公布未来数月教宗的国际出访行程，包含3月访摩纳哥，4月访非洲国家阿尔及利亚、喀麦隆、安哥拉、赤道几内亚，以及6月访问西班牙。

其中赴阿尔及利亚的正式访问特别具有象徵意义。教宗将于4月13日至15日访问该国首都阿尔及尔（Algiers）与安纳巴市（Annaba）。

圣奥斯定的出生地就位于今日的阿尔及利亚境内，而教宗良十四世属于奥斯定会。

伊斯兰教是阿尔及利亚的国教，该国宪法保障信仰自由，但宗教场所及传道士必须获当局核准。教宗此行预计聚焦跨信仰对话。

梵蒂冈同时表示，在访问非洲之前，教宗3月28日会先前往蔚蓝海岸（French Riviera）的摩纳哥访问一天，这将是摩纳哥在现代首度迎来教宗访问。

教宗也将于6月6日至12日访问西班牙。

梵蒂冈新闻网（Vatican News）指出，教宗将先到西班牙首都马德里（Madrid），接着转往巴塞隆纳（Barcelona），在当地为圣家堂（Sagrada Familia）新的最高塔主持祝福礼。

此次访问也恰逢圣家堂设计者━加泰隆尼亚建筑师高第（Antoni Gaudi）逝世100周年。高第于去年获天主教会赋予「可敬者」称号，开启他的封圣之路。

之后，教宗将前往西非外海的西班牙加纳利群岛（Canary Islands），那里是移民前往欧洲路线的重要节点。这位美国籍教宗公开发声捍卫移民，而移民对已故前教宗方济各（Pope Francis）而言也是重要议题。