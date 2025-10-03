数据中心摆海底 中企创新试验盼节能9成

（法新社江苏南通3日电） 资料中心耗电惊人，运作时更常因高温而带来散热压力。针对这项挑战，中国一家企业计划将伺服器舱体沉入上海外海，期盼为运算领域的能源困境寻找解方。

在上海一处码头，工人们正赶工完成一座大型黄色舱体。这项创新尝试，象徵对替代性科技基础建设的探索，但外界也关注其对生态环境及商业可行性的影响。

无论网站还是App，都必须仰赖实体资料中心储存资料，随着人工智慧（AI）应用激增，相关设施的用量正大幅攀升。

海兰信（Highlander）海事设备公司副总经理杨晔指出，水下运作具备天然优势。公司与国企建设单位合作，正共同打造这座上海水下伺服器舱。

相较于陆地资料中心需耗费大量电力以空调或水冷，海底伺服器则可仰赖海流自然维持低温。

微软曾于2018年在苏格兰外海进行类似实验，不过中国这项预计10月中旬下水的计画，将成为全球首批商用水下资料中心之一。

这项设施预料将为中国电信（China Telecom）集团及一家国营AI运算公司等客户提供服务，也是中国政府推动降低资料中心碳足迹政策的一环。

杨晔说：「水下设施在冷却所需的能源上，能节省约九成。」