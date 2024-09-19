斯里兰卡总统大选 等同对IMF撙节计画公投

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（法新社可伦坡19日电） 深陷财政困境的斯里兰卡21日将举行总统大选。这个南亚岛国2022年爆发史无前例财政危机，这场选举实际上等同于针对国际货币基金（IMF）撙节计画进行公投。

现年75岁的总统威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）自认稳定经济有功，结束长达数月粮食、燃料和药品短缺问题，正争取人民再次授权。

威克瑞米辛赫也在一波国内动荡中让社会恢复平静。2022年斯里兰卡经济崩溃，数千示威者闯入总统官邸，时任总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）落荒出逃海外。

威克瑞米辛赫在选战最后关头说道：「想一想万念俱灰的那个时候…我们没粮食、汽油、药品，甚至连希望也没有。现在各位有一个选择，决定要重回那惊涛骇浪的日子，或是迈向进步。」

但是他按照国际货币基金29亿美元纾困计画条款而实施的加税和其他紧缩措施，已经导致数以百万计人只能勉强维持生计。

专家警告斯里兰卡经济脆弱依旧，460亿美元外债自从2022年政府违约以来就无力偿还。

威克瑞米辛赫表示，如果连任成功将会继续推动撙节计画，强调不得背离国际货币基金对策，否则国家将陷入麻烦。

非政府组织国际危机组织（International Crisis Group）本周在报告中表示：「这场选举大体上将是针对威克瑞米辛赫政府处理经济危机方式以及随之而来的温和复苏所进行的公投。」

报告指出，民众认为可伦坡当局削减开支和采取其他撙节措施对他们不公平，导致许多人的日子「极其艰困」。