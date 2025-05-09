新教宗曾上社群针砭时政 发文指正美副总统

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（法新社利马8日电） 罗马天主教新任教宗良十四世（Pope Leo XIV）先前在社群媒体上不怕谈论棘手的政治议题，从公开批评美国副总统范斯（JD Vance）到谴责死刑皆有，堪称第一位「极会上线」教宗。 范斯先前建议基督徒应该依照顺序爱他们的家人、邻居、社区和同胞时，美国枢机主教普瑞弗斯特（Robert Prevost）随即上社群平台X发文，从神学角度批评范斯。69岁的普瑞弗斯特今天当选教宗，名号为「良十四世」。

他2月在X发文写说「范斯错了：耶稣并没有要求我们对他人的爱进行排序」，并转发一篇专栏作家的尖锐评论文章，引发数万人按赞和大量留言。

前教宗本笃十六世（Benedict XVI）或许是2012年第一位以推特（Twitter）帐号@Pontifex发文的教宗，但教宗良十四世无疑是首位带着长年活跃于社群媒体的经历登上圣伯多禄宗座（Chair of Saint Peter）的教宗。推特后来改名为X。

教宗良十四世自14年前创立个人X帐号以来发文400多次，对各式各样敏感议题发表看法，包括种族主义、神职人员性侵害、COVID-19（2019冠状病毒疾病）、美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察压颈致死事件以及俄罗斯入侵乌克兰等。

这位在秘鲁生活了数十年并取得秘鲁籍的美国人关心移民议题，或许并不令人意外。

这位新教宗曾强化对美国总统川普移民政策的批评声浪，转发2017年一篇文章，内容称难民禁令是「美国史上黑暗时刻」和抛弃「美国价值」。

他曾多次批评范斯，对这位副总统的说法提出异议，对方的宗教观点显示一位新皈依天主教的狂热。

在2020年发生佛洛伊德事件后，他恳求其他神职人员站出来发声。他发文说：「我们需要听取更多教会领袖的意见，拒绝种族主义，寻求正义。」

他也曾要求教会采取更多行动，驱逐对儿童性侵害的神职人员。

对于另一个引发争议的议题，他在2014年写道「是时候终结死刑」，并在多年来的采访、群众活动和公开谈话中多次强调这个观点。

他曾用流利且带有些微口音的西班牙语告诉聚集在一起的秘鲁记者：「我们必须时刻维护生命权。」

尽管如此，他也有幽默的一面，还会分享笑话。在疫情封锁期间，他似乎也和许多人一样增加在社群媒体上发文的频率。

目前不清楚他在教宗寓所是否会继续在社群媒体上畅谈。