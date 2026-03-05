新旧势力对决 尼泊尔起义后迎来关键国会大选

afp_tickers

2 分钟

（法新社加德满都5日电） 尼泊尔今天举行国会选举，这是一场由守旧势力对抗强大青年运动的关键对决。就在6个月前，致命的反贪腐抗争推翻了原本的政府。

黎明时分，首都加德满都街头以及平日宁静的东部城镇查巴（Jhapa）出现排队人潮。查巴正是两名主要总理热门人选正面交锋的选区。

60岁的沙基亚（Nilanta Shakya）在加德满都一所学院等待投票时说：「我一大早就来投票，我们必须行使自己的权利。尼泊尔人民等待改变已经很久了，我们经历了一个又一个体制的更迭。」

角逐政权的关键人物包括寻求重返执政的马克思主义派前总理、争取青年选票饶舌歌手出身的市长，以及实力雄厚的尼泊尔国大党（Nepali Congress）新任党魁。

近1900万名选民将投票决定谁来接替自2025年9月起义以来的临时政府。当时的起义造成至少77人丧生，国会及数十栋政府建筑遭纵火。

这场以Z世代为号召、由青年领导的抗争，起初是反对政府短暂封锁社群媒体，但随后因对贪腐与低迷经济的不满而迅速扩大。

临时政府总理卡齐（Sushila Karki）向民众保证可以「毫无恐惧地」投票，数千名士兵与警察已部署在各个投票所。

卡齐今天向选民致谢，并呼吁举行「和平的选举」，表示这场投票对「决定我们的未来」至关重要。

投票将于下午5时（台湾时间晚上7时15分）结束。这是拥有3000万人口的尼泊尔，自2006年内战结束以来，竞争最激烈的大选之一。