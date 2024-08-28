新欧盟执委会性平目标受挫 提名逾半为男性

afp_tickers

3 分钟

（法新社布鲁塞尔28日电） 欧洲联盟成员国为下届「欧盟执行委员会」提名的候选人阵容中，男性占压倒性多数，此举公开违抗主席范德赖恩的要求，欧盟执委会性别组成方面的冲突恐一触即发。

欧盟（EU）各国向范德赖恩（Ursula von der Leyen）递交欧盟执委会（EC）执委提名人选的最终期限8月30日即将到来，但将在范德赖恩麾下组成的26人团队中，目前已被提名的21人有16人是男性。

范德赖恩上月再次当选欧盟执委会主席后，曾明确要求欧盟各国提供男女各一名候选人让她选择。

然而目前没有任何国家这么做，且按照当前情况，或许下届欧盟执委会只会有6名女性成员，包括范德赖恩自己，以及候任欧盟外交和安全政策高级代表、爱沙尼亚前总理卡拉斯（Kaja Kallas）。

在欧盟致力推动性别平等的保护伞团体「欧洲妇女游说」（European Women’s Lobby）表示，这情况显现一种「老男孩」俱乐部观念，并称这「十分丢脸」。

欧洲议会（EP）性别平等委员会主席加维斯（Lina Galvez）同指欧盟执委会的男性提名人数显示，许多成员国显然缺乏「政治意愿」，且「传达出非常糟糕的讯号，对年轻女性和女孩尤其如此」。

这一局面源于范德赖恩和欧盟各国的权力游戏。成员国或许理论上大力支持性别平等等目标，但实际上抗拒受到任何箝制。

一位希望匿名的欧盟外交官说：「作为成员国，我们期望范德赖恩致力落实性别平等，但我们同时也相信，应由我们提名自己偏好的执委。」

爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）公布自己提名人选是男性时，他毫不讳言提醒范德赖恩，欧盟条约仅要求一名候选人。