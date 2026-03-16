无人机事件引发火警 杜拜机场暂停航班起降

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（法新社杜拜16日电） 杜拜市政府今天表示，曾为全球最繁忙机场之一的杜拜国际机场（Dubai International Airport），因为附近发生无人机相关事件引起的火灾，一度暂停航班起降。

杜拜媒体办公室指出，这起事件波及一座燃料槽，随后补充说明，有关当局已扑灭火势，目前未传出人员伤亡。

杜拜媒体办公室在社群平台X上发文说：「杜拜民航局（Dubai Civil Aviation Authority）宣布，为了以防万一，杜拜国际机场暂停航班起降，以确保所有乘客与工作人员的安全。」

伊朗已向阿拉伯联合大公国发射1800多枚飞弹与无人机，数量在本次冲突中居各受攻击国之冠。尽管阿联的防空系统拦截绝大多数飞行物，但这座金融枢纽的空中交通仍陷入混乱。

杜拜媒体办公室11日曾表示，机场附近有两架无人机坠毁，造成4人受伤。

美国与以色列联手发动空袭，导致伊朗领导人受到重创后，伊朗除了将目标锁定美国资产，也对民用基础设施发动攻击，波及波斯湾周围的地标、机场、港口与石油设施。

阿联国防部透露，自战争开打以来已有6人死亡，包括4名平民与两名军事人员，这两名军人死于因直升机技术故障引起的坠机事故。