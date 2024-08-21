无休息室、厕所不分男女 奸杀案凸显印度女医梦魇

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（法新社班加罗尔21日电） 对28岁印度女医师拉迪卡（Radhika）来说，拯救生命是她从小的梦想；但1名同事遭到残忍奸杀后，她自己的人身安全也成了最大隐忧。

法新社报导，拉迪卡任职的东部城市加尔各答（Kolkata）国营医院，本月稍早发生31岁实习女医师遭性侵后谋杀，血淋淋遗体陈尸院内的事件，引发众怒。

警方已逮捕1名男性凶嫌，但这起案件引发的怒火，主要聚焦在没有一套可让女性医师安心工作的配套措施。这不仅引发示威，还掀起医护人员罢工潮。

拉迪卡在加尔各答R.G. Kar医学院暨附设医院（R.G. Kar Medical College and Hospital）表示：「就在事发前的2天，我还在医院值夜班。」她说，被害人的行为「是我们人人都会做的。也就是只要有时间有地方，能休息就休息」。

受害人的姓名并未公开，但被抗议人士称为Abhaya或「无惧」的这名女医师，陈尸在这间教学医院的会议室里，暗示她可能在长班值勤期间，在那里休息片刻。

不愿透露本名的拉迪卡告诉媒体，在印度，这类工时超长且几乎没有任何用餐休息时间的工作环境，其实并不罕见。

她说：「被害者可能是我们之中的任何一个人，而且我们每个人仍旧面临这样的风险。」

根据慈善组织Dasra的数据，印度医师有近30%为女性，护理人员的女性占比则达80%。

而在印度，攻击女性医护人员的案例屡见不鲜。

医院不仅没有设置闭路监视器，也不会检查访客是否携带武器。

更糟糕的是，筋疲力竭的医师没有专用休息室，只能找到地方就睡，无论是椅子还是地板，抓到机会就休息。

此外，虽然有医师专用厕所，但是男女共用，有些厕所甚至无法上锁。

拉迪卡说，有次她休息的时候，2名男性突然闯入她所在的房间，「我真的吓坏了」。

恶劣的卫生环境，包括男女医护人员经常共用马桶，都显示出相关单位未善尽提供基本基础设施之职。

拉迪卡说，这对月事来潮的女性而言，尤其让人困扰。

在南部克勒拉邦（Kerala）城镇锡鲁瓦兰塔不朗（Thiruvananthapuram），1名女医师表示，她的同事每天都面临暴力威胁，从言语侮辱到肢体骚扰都有，「真的是没完没了」。

尽管自身安全还是个大问号，但拉迪卡对自己的未来毫无疑问，「我会继续努力，继续在医疗业服务」。