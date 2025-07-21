日本参院大选自民党惨输 日相石破茂有意续任

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（法新社东京21日电） 日本参议院选举结果出炉，执政联盟自民党、公明党继众议院之后，在参议院也成为少数执政党。首相石破茂昨晚表示有意继续执政。

日本参议院248席、任期6年，每3年改选半数。自民党总裁、首相石破茂先前把「维持参院过半」列为胜败基准，执政联盟合计需要超过50席，但最终开票结果，自公获得47席（自民党39席、公明党8席），与非改选的75席合计达到122席，相比选前的141议席大幅缩水。

在野党方面，立宪民主党22席、国民民主党17席、参政党14席、日本维新会7席、共产党3席、令和新选组3席、日本保守党2席、社民党1席、未来团队1席、无党籍8席。加上非改选的48席，合计有126席掌握于在野手中。

由于自公联盟只要再拉3席就可过半，寻求与在野党组成大联合政府是可行方案之一，然而，包括立宪民主党、日本维新会、国民民主党高层都已表态，不考虑这个选项。

自民党这次在比例代表选区只拿下12席，与2010年并列史上最低。在32个「1人区（单一改选选区）」只拿下14席、败北18席，远低于上次选举的28胜。

对于他个人的进退问题，石破茂昨晚受访表示，自民党依旧是最大党，日本面临物价上涨、成长放缓，以及日益严峻的安全保障环境等，都是必须应对的课题，「身为最大党，有需要承担的责任，以及应该对国家履行的义务，必须深刻认识到这一点」，显示有意继续执政的态度。对于败因，他则分析是发放现金方案，没有让大众充分理解。

这是继去年10月众议院选举后，石破茂连续第二次在大型国政选举中失利。

石破茂有意留任，预计下午召开记者会说明。