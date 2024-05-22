日本案发58年杀人案再审结束 预计9/26宣判

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（法新社东京22日电） 日本58年前发生震惊社会的一家四口遭灭门惨案，被检方认定行凶的袴田岩虽被判处死刑定谳，但经二度声请再审获准后，历时7个月的再审已在今天结束，预订9月26日宣判再审结果。

据报导，这起静冈县一家四口遭灭门及纵火惨案发生在1966年的6月30日凌晨，警方在完全烧毁民宅中发现担任味噌制造公司专务的一家四口遗体，并在同年8月逮捕同公司员工袴田岩。

案件经过审理，虽然袴田岩在庭上主张自己无罪，但仍在1980年被判决死刑定谳。

随着袴田岩方面二度声请再审，静冈地方法院2014年做出同意开始再审的决定，让袴田岩在被捕后约48年获得释放。虽然东京高等法院后来撤销地院决定，但最高法院发回高院更审，东京高院最后在2023年3月也同意开始再审。

此案最大争议点在于案发1年2个月后才在味噌桶内被发现的「5件血衣」上所残留血迹自不自然，及是否真的是犯嫌在作案时所穿。这些衣物上残留红色血迹，且在最终判决时成为定罪关键证据。

由于此案被外界质疑很可能是「冤案」，在获判无罪机率很高的情况下，检方至今仍坚持主张有罪并求处极刑，遭外界批评是「面子问题」，不过，检方一名干部表示，「这是虚心坦然审视证据后的结果，不是为了面子」。

检方这次列举的有罪主张理由，很多都在2023年高院同意开始再审时，认为无法推定犯人就是袴田岩而被驳回。因此，不少检方相关人士研判，这次再审要做出有罪判决有困难。