明尼阿波利斯再发执法争议 政府关门风险升高

（法新社华盛顿25日电） 美国明尼苏达州明尼阿波利斯近期两度爆发联邦执法人员开枪击毙公民的事件后，多位联邦参议员今天表态将对接下来的拨款法案投下反对票，大幅推升下周政府关门的可能性。

37岁明尼阿波利斯（Minneapolis）护理师普雷蒂（Alex Pretti）今天遭执法人员射杀；仅3周前，另一名明尼苏达州居民、37岁的古德（Renee Good）同样遭联邦执法人员击毙。

就在局势紧绷之际，维持美国国土安全部（DHS）、五角大厦等联邦政府大部分机构运作的拨款法案，即将于1月31日到期。

共和党握有多数的联邦众议院日前已通过将预算延长至9月，不过联邦参议院还未点头。

总统川普（Donald Trump）所属的共和党虽同样掌控100席的联邦参议院，但在只握53席优势下，非得赢得部分民主党议员的支持，才能跨越终结讨论的60票程序性门槛，把法案送交表决。

随着今天明尼阿波利斯（Minneapolis）再度发生执法人员枪击公民的事件，愈来愈多民主党议员表态将撤回支持。美国联邦政府恐继去年11月终结史上最长的43天停摆后，时隔2个月再度面临断炊。

潜在关键票源之一、民主党籍的内华达州联邦参议员玛斯托（Catherine Cortez Masto）发布声明表示：「我不会支持目前的国土安全部预算案。」她指川普政府及国土安全部长诺姆（Kristi Noem）「让训练不足、动辄动用暴力的联邦执法人员走上街头，却毫无问责机制。」

维吉尼亚州民主党联邦参议员华纳（Mark Warner）在社群平台X对普雷蒂之死发文表示，「如此残暴的镇压行动必须终止」。他补充，「只要这个执政团队持续对城市展开这种暴力联邦接管行动，我无法也不会投票支持拨款给国土安全部。」