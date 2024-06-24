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曼彻斯特机场大停电 逾百航班取消旅客挤爆机场

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（法新社伦敦23日电） 英国第3繁忙的曼彻斯特机场（Manchester Airport）今天发生大规模停电，100多个航班被迫取消，影响数以千计乘客。

曼彻斯特机场发言人说，至少20%的出入境航班遭取消，还说预计会有更多航班受到影响。

航空分析公司睿思誉（Cirium）稍早表示，已有66架出境航班与50架入境航班被迫取消，其中英国廉价航空公司易捷（EasyJet）最多航班取消。

同时经营伦敦斯坦斯特德机场（Stansted Airport）和东密德兰机场（East Midlands）的曼彻斯特机场集团（Manchester Airports Group）说，曼彻斯特机场「今天上午受到所在地区大规模停电影响」，3个航厦中有两个航夏的乘客被告知不要前往。

曼彻斯特机场总经理伍德鲁夫（Chris Woodroofe）表示，停电导致机场安检和行李系统出问题。

伍德鲁夫在社群媒体上说，预计机场「明天将恢复正常运作」。

英国廉航Jet2说，除了有数十个航班遭取消外，由于行李系统仍「无法运作」，因而无法将行李装载到飞机上。

易捷航空警告，安检队伍「非常长」，还说乘客只能携带随身行李登机。

一些抵达的航班转降其他机场，包括伦敦希斯罗机场（Heathrow Airport）和伯明罕机场（Birmingham Airport）。（译者：林沂锋/核稿：刘文瑜）

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