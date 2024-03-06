曾遭不人道强制节育 格陵兰原住民妇女控告政府

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（法新社哥本哈根5日电） 140多名格陵兰因纽特族（Inuit）妇女4日控告丹麦政府，称当局在1960和1970年代强迫她们安装子宫内避孕器（IUD），许多女性当时年龄仅有10来岁。

丹麦当局曾在1960年末期至1970年代悄悄执行节育措施，以控制北极地区的出生率。但此举不仅未经受害的因纽特女性本人或家人同意，在某些情况下她们甚至完全不知道自己已经装了避孕器。当时，格陵兰已不是丹麦的殖民地，但仍归丹麦当局管辖。

原告律师普拉明（Mads Pramming）告诉法新社：「诉讼是在今天早上正式提出。我的客户选择这样做，是因为她们去年10月并未收到当局对赔偿金请求的答覆。」 「她们的人权遭到侵犯，她们自己就是活生生的证据。」

丹麦广播公司（DR）2022年播出的播客（podcast）系列揭示了上述措施的规模，根据国家档案馆的资料，有超过4500名女性遭到强制节育。格陵兰于2009年成为丹麦自治领地，上述新闻曝光之际，彼此正准备重新检视双方过去的关系。

去年10月，格陵兰的67名妇女要求国家支付每人30万克朗（相当于新台币139万元）的赔偿金。

普拉明说，「从那时开始，有更多女性加入我们，其中最年长的已经85岁」。

许多受害妇女原先并不知道自己已装了子宫内避孕器。当她们因不孕、流产或感染等症状就医，当地的妇科医师才陆续发现数十年前被放置到病患子宫内、早该取出的避孕器。

丹麦当局去年宣布已就所有格陵兰相关政策展开调查，结果将在2025年公布。

普利明说：「就（这些妇女的）案件而言，调查及其结果并不重要。调查结果无法决定她们的人权是否受到侵犯，但法院可以做出这样的判断。」

丹麦政府2022年曾向6名伊努特人道歉并支付赔偿金，因为他们曾参加一项实验，并因此与家人失散70多年。这项实验的目的是在格陵兰岛上培养会说丹麦语的菁英分子。