末代国王之子促伊朗人抗议推翻政府

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿1日电） 美国和以色列持续对伊朗展开大规模空袭同时，流亡的伊朗末代国王之子芮沙．巴勒维今天敦促伊朗民众每晚走上街头抗议，共同推翻政府，并呼吁「剩余的官员」不流血交出政权。

现居美国的芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）表示，伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）于昨天开战日遭到击毙，这代表当前政权现正「濒临灭亡」。

芮沙．巴勒维自从推翻王室的1979年伊斯兰革命爆发之前就不曾返回伊朗。当前神权体制奋力维系政权之际，他自诩将成为带领伊朗迈向民主、实现世俗化转型的重要人物。

65岁的芮沙．巴勒维于美国和以色列攻击伊朗的第2天在X发文表示：「我要求各位，在确保自身安全的情况下，以每晚高喊口号的方式，表达出对于这个伊斯兰共和国溃败的满意和支持，并高声喊出你们对伊朗未来的诉求。」

他强调：「我的力量来自于你们的力量和支持。」

芮沙．巴勒维呼吁「这个恐怖共和国剩余的官员」不流血交出政权。

他也向海外伊朗人喊话，希望他们加大力道声援推翻政府的行动。

他写道：「迫使全世界听见伊朗人民对这场人道主义干预的支持，以及我们对于这个政权彻底垮台的诉求。」

这场战争迅速瓦解伊朗神权政府，导致哈米尼和多名高层领导人遭到击毙。

不过伊朗反对派阵营仍存在分歧。芮沙．巴勒维因表态支持以色列受到批评，2023年他高调访以之举更导致整合反对势力的努力受挫。

同时，他至今未与父亲的专制统治划清界线。