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杜特蒂发动菲律宾扫毒战夺数千命 遭国际刑事法院羁押

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（法新社海牙12日电） 菲律宾前总统杜特蒂今天搭机被押送至荷兰海牙，已移交给国际刑事法院（ICC）接受羁押，杜特蒂任内曾在菲国发动反毒战争，导致数以千人丧生，被控犯下危害人类罪。

法新社报导，国际刑事法院发表声明指出：「杜特蒂（Rodrigo Duterte）先生…已被移交给国际刑事法院接受羁押。他被菲律宾共和国当局依据发出的逮捕令拘捕…罪名是构成危害人类罪的谋杀。」

国际刑事法院首席检察官卡林汗（Karim Khan）则在声明中表示，杜特蒂遭到拘捕一事，对受害者们意义重大。

根据杜特蒂及其亲近顾问在社群媒体网页分享的影片，杜特蒂在影片中指称：「我曾是领导我们执法机构和军队的人。我说过我会保护你们，而且我会对这一切负责。」

杜特蒂过去长年担任菲律宾南部城市纳卯（Davao）市长，因采取严厉政策而被称为「制裁者」（The Punisher）。

杜特蒂是在2016至2022年担任总统期间发动扫毒战。从他2016年6月30日就职到当年年底的几个月期间，菲律宾警方就已击毙2000多人，大多数死亡案件被描述为「枪战」。

但人权观察人士认为，许多案件是由官方认可的义警所为，且真实死亡人数远高于官方数字。菲律宾政府则否认这两项指控。

杜特蒂2022年卸任时，和他执政第1年相比，扫毒战的官方死亡人数至少增加了2倍。菲律宾警方表示，有6200名嫌犯在反毒行动中丧命，而政府正式承认的死亡人数为6248人。

不过，人权倡议人士指出，实际死亡人数远超官方数据，城市里有数以千计贫困吸毒者在不明情况下遭到杀害，其中许多人曾被列入政府的「观察名单」。

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