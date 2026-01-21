柬埔寨强力扫荡 5日内1440名印尼人脱离诈团

（法新社金边21日电） 雅加达今天表示，过去5天内，已有超过1400名印尼公民脱离柬埔寨的网路诈骗集团。金边方面先前承诺将再度加强打击这类非法活动。

在东南亚多个据点运作的诈骗集团，部分成员是自愿参与，有的则是遭诱拐，被用来引诱全球网路用户坠入假恋情或虚拟货币投资陷阱，每年非法获利达数百亿美元。

随着柬埔寨政府1月以来承诺要「根除」相关线上诈骗问题以来，一些外国公民开始撤离柬埔寨境内涉嫌诈骗的园区。根据联合国指出，仅在柬埔寨就有至少10万人涉足相关产业。

印尼驻金边大使馆发表声明表示，1月16日至20日期间，共有1440名印尼公民离开柬埔寨各地由网路诈骗集团经营的据点，前往大使馆寻求协助。

声明中说，19日出现「最大一波」人潮，有520名印尼公民来到大使馆。

声明还说，柬埔寨当局近期对诈骗集团的执法行动，使得预期将有更多印尼公民陆续前往大使馆寻求协助。

大使馆指出：「主要的问题在于，他们大多没有护照，也没有合法移民许可，属于非法滞留柬埔寨。」

大使馆呼吁脱离诈骗团体的印尼公民主动向大使馆报到，以便协助他们取得旅行证件，并协商免除逾期滞留罚款，以利返国。

印尼本周表示，印尼驻金边大使馆去年为在柬埔寨的印尼公民办理的领事服务案件超过5000件，其中逾8成涉及「承认参与网路诈骗集团」的民众。