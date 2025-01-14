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格陵兰总理：愿载在采矿领域与美加深合作

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（法新社哥本哈根13日电） 格陵兰媒体报导，格陵兰总理艾格德（Mute Egede）今天表示，这个丹麦自治地区乐意在采矿等领域与美国发展更密切关系，不过他并未透露格陵兰是否可能接受美国接管。

川普将于1月20日上任，他上周语出惊人地表示不排除采取军事干预，让美国掌控巴拿马运河和格陵兰。

美国副总统当选人范斯（JD Vance）周末接受福斯新闻网（Fox News）访问时提到美国「在格陵兰已有驻军」，地点在格陵兰西北方一处军事基地。

川普上周虽表明不排除采取军事或经济手段来掌控格陵兰，但范斯昨天对福斯新闻网表示，美国无意动用武力，却也强调格陵兰的战略重要性及其丰富资源。

艾格德说：「我们刚听到（川普说法）时感到担心，但副总统（范斯）昨天表示他们无意使用武器。我们的目标在于合作。」

格陵兰广播公司（KNR）报导，艾格德今天表示，格陵兰愿与美国发展更密切的关系。

艾格德在记者会上表示：「我们需要和美国做生意。我们已经展开对话，寻求与川普合作的机会。」他还说，格陵兰「在采矿领域」保持开放立场。

根据格陵兰广播公司，艾格德指出，「未来几年也一样。我们必须与美国有贸易往来」。

格陵兰不仅具战略地位，且拥有大量未开发的矿产和石油资源。尽管目前当地禁止探勘石油与铀。格陵兰希望摆脱丹麦统治，寻求独立。

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