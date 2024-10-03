梅兰妮亚支持堕胎权 与川普立场不同

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（法新社华盛顿2日电） 英国「卫报」今天报导，前美国第一夫人梅兰妮亚在她即将出版的回忆录中表达对堕胎权的强力支持，明显与丈夫川普在美国关键选举议题的立场形成鲜明对比。

根据「卫报」（The Guardian）报导，共和党籍总统候选人川普的妻子梅兰妮亚．川普（Melania Trump）写道：「必须保证女性能够根据自己的信念，自主决定是否生育，不受政府的任何干预或施压。」

根据报导，她的这番发言与川普的观点不同，川普认为是否实施堕胎禁令应由各州自己来决定。

堕胎将成为11月5日总统大选的关键议题，民调显示，民主党籍总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）在这一议题上的选民支持率大幅领先川普。

根据报导，梅兰妮亚写道：「为什么除了女性本人，任何人都有权决定她如何对待自己的身体？女性拥有个人自由和掌握自己人生的基本权利，有权在她们愿意的情况下决定终止妊娠。」

她还说：「限制女性选择是否终止意外怀孕的权利，就等同剥夺她对自己身体的控制权。我成年后一直秉持这一信念。」卫报取得梅兰妮亚的回忆录副本，这本书将在10月8日出版。

川普在竞选造势活动中经常吹嘘说，他在任期内指派的3名最高法院大法官为2022年推翻全国堕胎权铺路。此后，至少有20州全面或部分实施堕胎限制，其中乔治亚州禁止大多数怀孕6周以上的堕胎行为。