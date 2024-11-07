立足瑞士 报道世界
登录

梅努钦谈川普回锅后首要任务：关税、减税及制裁

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿7日电） 前美国总统川普将再度入主白宫，在他上一任期担任财长的梅努钦今天受访时表示，川普明年上任后可能重提对中国的关税、考虑减税，以及对伊朗及俄罗斯祭出新制裁。

梅努钦（Steven Mnuchin）告诉财经媒体CNBC：「我认为确实需要运用关税来让交易对手回到谈判桌，尤其是中国，他们并未履行在第一阶段贸易协议中达成的所有协议。」

梅努钦指的是美中贸易战休战后，在2020年达成的贸易协议。据其内容，中国承诺在2020与2021年间至少会增购2000亿美元的美国商品及服务，但在那段COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐期间，中国并未达标。

梅努钦今天还说，他会建议川普以「战略性的方式」来运用关税，以确保通膨不会普遍升温；他并指，在他任内政府祭出关税时，也让美国企业需要的特定商品得以豁免。

梅努钦也提到，为抑制消费者物价上涨，能源价格必须降低。

川普在第1个任期将企业税降至21%，之后还曾提到会进一步降至15%。梅努钦表示：「如果要降企业税，应以支持美国制造业和就业的方式进行，而非全面调降。」

梅努钦也认为，伊朗及俄罗斯等国家可能面临更强的制裁力道，并提到伊朗「正在贩售数以百万桶计的石油，必须加以阻止」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
1 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
100
79 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
86
54 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团