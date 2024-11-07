梅努钦谈川普回锅后首要任务：关税、减税及制裁

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（法新社华盛顿7日电） 前美国总统川普将再度入主白宫，在他上一任期担任财长的梅努钦今天受访时表示，川普明年上任后可能重提对中国的关税、考虑减税，以及对伊朗及俄罗斯祭出新制裁。

梅努钦（Steven Mnuchin）告诉财经媒体CNBC：「我认为确实需要运用关税来让交易对手回到谈判桌，尤其是中国，他们并未履行在第一阶段贸易协议中达成的所有协议。」

梅努钦指的是美中贸易战休战后，在2020年达成的贸易协议。据其内容，中国承诺在2020与2021年间至少会增购2000亿美元的美国商品及服务，但在那段COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐期间，中国并未达标。

梅努钦今天还说，他会建议川普以「战略性的方式」来运用关税，以确保通膨不会普遍升温；他并指，在他任内政府祭出关税时，也让美国企业需要的特定商品得以豁免。

梅努钦也提到，为抑制消费者物价上涨，能源价格必须降低。

川普在第1个任期将企业税降至21%，之后还曾提到会进一步降至15%。梅努钦表示：「如果要降企业税，应以支持美国制造业和就业的方式进行，而非全面调降。」

梅努钦也认为，伊朗及俄罗斯等国家可能面临更强的制裁力道，并提到伊朗「正在贩售数以百万桶计的石油，必须加以阻止」。