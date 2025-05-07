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梅尔茨当选德总理 要美国「勿干涉」其国内政治

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（法新社柏林6日电） 德国极右派的另类选择党（AfD）获美国总统川普大力支持后，德国新总理梅尔茨（Friedrich Merz）今天表示，美国应「勿干涉」其国内政治。

69岁的梅尔茨今天稍早当选为欧洲最大经济体德国的总理，这位保守派人士还说，他计划8日与川普通话。

梅尔茨的基民/基社联盟（CDU/CSU）2月胜选，反移民的另类选择党则获得历来最高的逾20%选票支持，成为德国第2大政党。

选举期间，川普盟友马斯克（Elon Musk）和美国副总统范斯（JD Vance）都力挺另类选择党。

梅尔茨谴责美国近期的「荒谬言论」，但未具体说明，还说他「想鼓励美国政府…尽量不要干涉」德国的国内政治。

梅尔茨今天接受德国第二电视台（ZDF）访问时说：「我没干涉选出川普的美国大选。」

德国情报机构上周将另类选择党列为「右派的极端主义」政党，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）称此举是「伪装的暴政」，并表示「德国应该改变作法」。

范斯在社群媒体平台X发文指出：「西方曾共同推倒柏林围墙，现在已被重建起来，不是由苏联人或俄罗斯人，而是德国人自己建立的。」（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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