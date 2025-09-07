The Swiss voice in the world since 1935

梵蒂冈首迎LGBTQ朝圣团　成员盼教会拥抱多元

（法新社梵蒂冈6日电） 超过1000名LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）天主教徒及其支持者在本周末举行朝圣活动，创下梵蒂冈首例，他们将此视为教会多元化的重要象徵。

这项由致力推动信徒间更大包容性的义大利协会「约拿单之帐」（The Tent of Jonathon）所主办的活动，约有来自大约20个国家的1400人参与，是天主教会禧年（Jubilee）活动的一环。

虽然朝圣者未安排与教宗良十四世（Pope Leo XIV）私人会晤，但这是这类朝圣活动首次出现在官方的禧年庆典活动。过去LGBTQ团体曾到访梵蒂冈，但并非正式活动。

来自布鲁塞尔、现年68岁的跨性别女性贝赫茨（Yveline Behets）与另外30名LGBTQ成员一同徒步走过古老的朝圣之路Via Francigena，走了130公里抵达罗马。她表示，在与其他天主教徒相处时，常感觉自己「并不总是被承认」，因此期待教会展现更多「多元性」。她强调：「『欢迎』一词不该被滥用。我们不是偶尔被接纳的外人，而是同一个家庭的一部分。」

和无数朝圣者一样，今天参与LGBTQ朝圣的人群走上通往梵蒂冈的主道，在彩虹十字架引领下步入圣伯多禄大殿（St. Peter’s Basilica）的圣门。

来自加拿大魁北克的35岁男子雨果（Hugo，不愿透露姓氏）表示，这次活动「对我们来说，是一个能让我们感受到更多接纳的重要讯号」。他希望能「让那些还在犹豫的人更愿意对教会中的同性恋者展现接纳」。

不过，作为一个两千年来视同性行为违背「生育本质」教义，并认为同性伴侣「本质上有失序」的宗教机构，通往真正接纳的道路仍然漫长。雨果说：「人们对同性恋者的生活存在恐惧与误解。如果大家能彼此更了解，许多隔阂会消失。」但他也承认，仍有「许多障碍」，特别是对希望获得教会祝福的同性伴侣。

已于今年4月辞世的教宗方济各（Pope Francis）曾致力于使天主教会对所有人敞开大门，并多次向LGBTQ社群释出善意，但并未改变教义。他在2023年允许神父为同性伴侣祝福的决定，引发保守派特别是非洲教会强烈反对。

继任者良十四世则重申婚姻为「一男一女的结合」，但表示不会推翻方济各的决策。

