欧洲议会选举结果恐影响燃油车禁令

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（法新社巴黎6日电） 欧洲议会选举将于6月登场，即使欧洲汽车产业已在过渡至电动车的道路上取得显着进展，欧洲联盟高层的变动可能预示着2035年起禁售燃油新车的目标将发生变化。

经过长时间谈判，欧盟成员国在2022年达成一项历史性的协议，即2035年1月1日起，欧盟内只能销售不排放二氧化碳的新车。

因此，10余年后，汽车展示中心里将不再有汽油和柴油车，只能销售电动车或氢能车。

取消2035年禁售燃油车的最后期限已成为欧洲右翼政党的战斗口号。

欧洲汽车产业是就业市场的大雇主以及传统汽车领导者，但在研发电动车方面却远落后于中国新兴企业，尤其是低价位的电动车款。

包含义大利兄弟党（Brothers of Italy）和西班牙的民声党（VOX）在内的欧洲议会「欧洲保守及改革党团」（ECR），仍否认转向电动车的必要性。

它们在竞选宣言中写道：「我们坚信内燃机是欧洲创造力和独创性的象徵，只要透过采用先进科技和投资替代性低碳燃料的开拓性研究，内燃机在未来一些年仍能维持商业上的可行性。」

欧洲议会中另一右翼团体「认同与民主党团」（Identity and Democracy）抨击昂贵的电动车将伤害消费者权益，称即将实施的禁令是一种歧视性和社会排斥措施。

即将离任的多数党、中间偏右「欧洲人民党党团」（European People’s Party）则存在分歧。

党团中的德国基督教民主党（CDU）和基督教社会党（CSU）希望取消2035年禁令，以继续从「最先进的德国内燃机技术」受益。

但这最终没有写入党团竞选宣言，因为禁令实施期限正是他们的头号人物、即将卸任的欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）谈判达成，以做为欧盟「绿色新政」（Green Deal）的一部分。

正大幅转向电动车的欧洲汽车产业在欧洲雇用1200万人。

尽管成长略微放缓，纯电动车车款已见增加，市占率去年底也攀升至13%左右。

但游说团体欧洲汽车制造商协会（ACEA）主席、法国雷诺集团（Renault）执行长梅奥（Luca de Meo）近期表示，乐见延后禁令期限。

他在今年2月告诉法新社：「我希望禁令能晚一点实施，因为我认为我们没办法在不损害欧洲汽车产业和价值链的情况下如期落实禁令。」