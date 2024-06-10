欧洲议会选举绿党马克宏阵营受挫 右翼势力大有斩获

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（法新社布鲁塞尔9日电） 欧盟会员国陆续公布欧洲议会选举结果，右翼势力大有斩获，法国总统马克宏阵营和绿党堪称最大输家，至于中间派党团仍占主导地位，27个会员国的投票率高于上届2019年。

法新社汇整本届欧洲议会（European Parliament）选举的5个看点：

● 极右势力提升

欧洲极右翼党派在许多欧盟会员国都是赢家，像是在法国、义大利与奥地利皆拔得头筹，虽然德国另类选择党（AfD）赢得的席次排名第2，却胜过总理萧兹（Olaf Scholz）领导的社会民主党（SPD），荷兰极右翼党派也表现出色。

但专家警告，别过分解读极右翼势力获致的选战成果，像是法国智库贾克迪罗研究所（Jacques Delors Institute）副所长韦尔热（Christine Verger）表示：「就目前情况而论，我们不能说这是非常、非常的大有斩获，可能政团内部将有些变动，我们还不知道若干欧洲议会议员最终将加入哪个政团。」

至于极右翼对于欧洲议会日后立法可能造成的影响，专家们似乎并不悲观。

研究欧洲政治的伦敦政经学院（LSE）研究员罗里默（Marta Lorimer）更预测：「极右翼势力议员席次的提升对欧盟可能仅造成有限的影响，他们并未构成关键少数。」

● 马克宏势力减弱

马克宏（Emmanuel Macron）堪称这届欧洲议会选举的最大输家，因他领导的自由派政党大败给玛琳．雷朋（Marine Le Pen）领导的国民联盟（National Rally），以致他旋即宣布解散国会与提前改选。

由于马克宏仍是主要欧盟会员国的领袖，日后他仍将在欧洲政治舞台扮演举足轻重角色，但韦尔热表示，马克宏领导的复兴党（Renaissance Party）表现欠佳，以致复兴党将在所属的欧洲议会党团复兴欧洲（Renew）与整个国会中，丧失「若干影响力」。

● 范德赖恩可望连任

分析人士纷纷赞同，今晚的开票结果，对于亟欲争取第2个5年任期的欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）而言，可说是相当有利。

她的连任需要27个会员国领导人与新一届欧洲议会的相挺，而从后者的得票等数据分析，预料范德赖恩可望大大松一口气。

范德赖恩领导的欧洲人民党（European People’s Party, EPP）仍将在欧洲议会中维持最大党团地位，并 且专家预估，范德赖恩能获致超乎她所需的票数。

● 绿党式微

对于绿党（Greens）政团而言这是个令人失望的选战之夜，因这个代表左翼的政治团体可能掉约莫20席，但如此开票结果并不令人感到意外。

布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所（Bruegel）客座研究员尼柯里（Francesco Nicoli）说：「绿党是彻头彻尾的输家，马克宏也是，但这（败选的）趋势在选前就已经很明显了。」

自2022年俄乌战争爆发，欧洲民众日益关切安全与生计，还有其他议题如移民等，取代了对于环保的关注。

● 投票率20年来最高

27个欧盟国合格选民共约3.6亿，根据欧盟的初步数据，投票率约51%，创20年来最高。

布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所资深研究员葛拉柏（Heather Grabbe）分析：「对于民主而言，好消息是投票率看来可望超过选民的半数，即使仍低于各国选举，而且像是斯洛伐克与立陶宛等国，投票率仍非常低。」