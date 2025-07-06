欧洲野火蔓延 土耳其法国希腊消防人员疲于奔命

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（法新社伊斯坦堡5日电） 土耳其、法国和希腊等欧洲多国今天爆发多起野火。热浪侵袭多日之后，这些国家南部的消防人员无不疲于奔命、忙着灭火。

法新社报导，在土耳其，干旱肆虐影响下，消防人员过去一周因应的火灾数量多达600多起。当局表示，伊兹米尔省（Izmir）有1名林场工作人员于灭火时受伤，后伤重不治身亡。

农林部长尤马克里（Ibrahim Yumakli）在社群平台X发文表示，伊兹米尔省这场大火已于昨晚获得控制。他说，主要发生在西部和中部的另外6处森林大火，同样获得控制。

然而，土耳其南部滨海地区多提尔（Dortyol）的大火火势还未扑灭。当地靠近土耳其和叙利亚交界处。

土耳其大致躲过了最近席卷南欧的热浪，但强风却加剧森林火势。

在法国，气象局今天表示，6月19日开始的这波热浪昨天正式结束，前后共16天，与2003年那波致命热浪天数相同。

不过，就在同一天，本季首波大火在法国南部爆发，包括隆河口省（Bouches-du-Rhone）和埃罗省（Herault），以致当局在暑假第一个周末就关闭一条主要高速公路的部分路段。

埃罗省省会蒙贝列（Montpellier）不远的米尔瓦勒（Mireval），一场大火在风势助长下蔓延，消防人员疏散约10人。

在希腊艾维亚岛（Evia），昨晚至今晨期间有部分地区遭大火肆虐，一名疑似引发火灾的52岁男子已经被捕。

希腊广播电视公司（ERT）报导，这名男子疑似在清理一片灌木丛时，火势突然爆发并迅速失控。

鉴于各地气温居高不下、强风不断，希腊消防员今天仍处于高度戒备状态。（译者：纪锦玲）