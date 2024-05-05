欧盟执委会主席：与习近平会谈将力促公平竞争

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（法新社布鲁塞尔5日电） 欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩表示，明天与中国国家主席习近平展开会谈时，将会催促对方进行「公平」竞争，强调不可接受恐导致欧洲「去工业化」的扭曲��场作法。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）明天将与正对法国进行国是访问的习近平，在巴黎展开面对面会谈。她于会谈前数小时指出：「我们必须采取行动，确保竞争是公平而非扭曲的。」

她并表示，之前就已经向习近平「表明当前��场准入的失衡情况不可以持续下去，必须加以处理」。

范德赖恩的欧洲联盟执行委员会（European Commission）主管欧盟贸易政策，近数月来已对中国展开一系列竞争调查。

范德赖恩重申，欧盟与中国关系「应该去风险，而非脱钩」的立场。

她说：「对中国是最复杂但也最重要关系之一，我们对双边关系向来头脑清醒…在过去一年里，我会见习主席两次，我们花时间讨论欧盟和中国关系，从贸易到气候、从全球事务到数位议题。」

她特别点出中国产能过剩问题，以及中国商品以过低价格进入欧盟与欧洲企业竞争的情况。

她说：「在大规模补贴下，而且因为国内需求疲软，中国目前的生产多过于销售。这导致诸如电动汽车和钢铁等补贴商品供过于求，从而造成不公平贸易。」

「欧洲不可以接受这种恐怕会导致欧洲去工业化的扭曲��场作法。」

范德赖恩指出，她将会「鼓励中国政府因应短期产能过剩问题」，并表示欧盟将会与「日益遭到中国扭曲��场作法影响的」富裕和新兴经济体共同合作。