欧盟批准对俄罗斯第17轮制裁

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（法新社布鲁塞尔14日电） 欧盟成员国常驻欧盟代表今天批准针对俄罗斯的新制裁方案，拟打击其「影子」油轮船队。欧盟还威胁，如果莫斯科不同意与乌克兰停火，将遭受进一步惩罚。

这是自2022年俄罗斯全面入侵乌克兰以来，欧盟对克里姆林宫实施的第17轮制裁。在欧洲领导人就美国主导的和平努力，向莫斯科发出最后通牒之前，这些新措施就已经在酝酿中。

根据欧盟轮值主席国波兰的讯息，代表欧盟27个成员国的外交官在布鲁塞尔的会议上批准这项方案。

其中包括将约200艘用于规避俄罗斯石油出口限制的油轮列入黑名单。欧洲新闻网站politico.eu报导，欧盟成员国防长及外长们20日将正式采纳这项方案。

来自越南、塞尔维亚和土耳其等国的公司，被指控协助供应物资给俄罗斯军方，也将面临制裁。

除已面临签证禁令和资产冻结的近2400名个人和实体外，这次还将有数十名俄罗斯官员被列入制裁名单。

这轮方案也将以在欧洲进行网攻、侵犯人权和蓄意破坏为由，对俄罗斯个人实施制裁。

官员们承认，与先前的制裁方案相比，最新一轮针对莫斯科的制裁相对有限，因为欧盟在同意制裁目标上面临更大困难。

除了这些措施外，欧盟领导人还威胁，如果俄罗斯不同意美国支持的为期30天的停火提议，将对其实施「大规模制裁」。