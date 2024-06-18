欧盟新领导3巨头将出炉 范德赖恩可望续任执委会主席

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（法新社布鲁塞尔17日电） 欧洲联盟（EU）领袖今天的峰会未能就欧盟领导3巨头人选做出最后决定，因此推迟至本月底峰会宣布。但现任欧盟执行委员会主席范德赖恩将继续连任的态势则大致底定。

欧洲议会本月初举行选举，极右派席次增，引发法国政坛动荡，总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布提前举行国会选举。目前外界焦点放在欧盟领导3巨头人选，着眼于地理和政治平衡的协商。欧盟领袖将于27至28日在布鲁塞尔召开峰会。

多名领袖透露目前形成的共识是欧盟执委会（European Commission）主席由范德赖恩（Ursula von der Leyen）连任，欧盟理事会（European Council）主席由前葡萄牙总理柯斯塔（Antonio Costa）接任，爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）则接下波瑞尔（Josep Borrell）的棒子，担任欧盟外交和安全政策高级代表。

各界原本寄望，领导3巨头的人选最早于今天达成协议，但最后希望落空。外交人士透露，范德赖恩的中间偏右党团「欧洲人民党」（EPP）在新一届欧洲议会取得最多席次，似乎想争取更多。

一名欧洲外交官表示，欧洲议会3大党团欧洲人民党、左倾的社会民主党团（Socialists and Democrats）及中间派的「复兴欧洲」（Renew Europe），已就欧盟领导3巨头的人选达成大致共识。

不过，这名外交官指出，欧洲人民党和社会民主党团之间乔不拢，导致人选延后公布。

克罗埃西亚、芬兰和荷兰的领袖同样透露，3巨头人选的讨论几乎已拍板。

现年46岁的卡拉斯批评俄罗斯直言不讳，她若获提名出任欧盟外长，将对欧盟东翼传达强烈信号。

至于现年62岁的柯斯塔虽然因为涉贪腐遭调查而蒙上阴影，仍出线成为欧盟理事会主席人选。柯斯塔因贪腐案调查被迫辞去总理一职，即使最后案件似乎未成立。

欧盟第4个尚待确定人事的职位是欧洲议会议长，但这是由欧洲议会决定。现年45岁的现任议长梅特索拉（Roberta Metsola）可望再做2年半。

现年65岁的范德赖恩若要获得欧盟领袖同意续任，必须取得欧盟27个成员国中15个成员国的「条件多数决」（qualified majority）通过，至少涵盖欧盟人口的65%。

欧盟成员国领袖当中有12人与范德赖恩同属欧洲人民党。不过，她仍须争取马克宏和德国总理萧兹（Olaf Scholz）的支持，两人分属复兴欧洲和社会民主党团。