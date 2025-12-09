欧盟理事会与欧洲议会达协议 将放宽2项企业环境要求法规

（法新社布鲁塞尔9日电） 欧洲联盟（EU）政府与议会为改善被视为对企业而言太繁重的法规环境，今天就放宽及延后环境及人权相关新法「企业永续报告指令」和「企业永续尽职调查指令」达成协议。

代表欧盟各成员国的欧盟理事会（European Council）宣布，其谈判代表与欧洲议会（European Parliament）代表在今天零时过后，就「简化」「企业永续报告指令」（Corporate Sustainability Reporting Directive，CSRD）和「企业永续尽职调查指令」（Corporate Sustainability Due Diligence Directive，CSDDD）达成协议。

其中CSRD要求大型企业向其投资人与其他「利害关系人」揭露其造成的气候冲击及碳排放相关资讯，并说明已采取那些措施来缩限这些冲击。CSDDD则是要求大型企业解决其全球供应链「对人权和环境带来的负面冲击」。

新协议将CSRD适用门槛提高到员工超过1000人且净营业额达到4亿5000万欧元（约新台币163亿元）的企业，CSDDD适用门槛也提高到员工超过5000人且净营业额达到15亿欧元（约新台币544亿元）的企业。

此外，原已延后的CSDDD适用企业最晚须遵守期限，也再延后1年至2029年7月；并完全取消强制要求企业须采取减缓气候变迁的转型计画。

新协议还废除欧洲层级的民事责任制度。这原本是为了在企业发生违规时能受到统一的责任规范，取消后将由欧盟成员国各自法律来处理。

欧盟因对区域经济成长疲软感到担忧，而将目光焦点由达成气候和环境目标转向提升竞争力，因此出现一股推动对企业友善环境的更广泛力量，要减少繁文缛节，导致一些才颁布不久的法规再遭修改放宽。这样的转变令环保人士发出警告。

德国绿党欧洲议员卡瓦济尼（Anna Cavazzini）便批评今天达成的协议，她指责保守派的欧洲议员与欧盟成员国将寻求清洁企业供应链的法案「钉上棺材的最后一根封钉」。

这份协议尚待欧盟理事会和欧洲议会正式批准，才会确定实施。