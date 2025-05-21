欧盟计划对小额包裹收费 避免中国廉价商品涌入

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（法新社布鲁塞尔20日电） 欧洲联盟（EU）今天说，准备对每年涌入欧盟国家的小额包裹徵收每件2欧元的固定费用，这类包裹绝大多数来自中国。

欧盟主管贸易事务执行委员塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）告诉欧洲议会（European Parliament）议员，这项费用预计由电子商务平台支付，目的是协助欧盟因应大量廉价商品涌入所带来的种种挑战。

目前价值低于150欧元、直接寄送消费者的包裹享有免关税待遇，新的收费措施将取消这项优惠。这类廉价商品时常经由中国电商平台Temu和Shein等销售。

塞夫柯维奇表示，直接寄送欧盟境内仓库的包裹，费用则会降低至每件0.5欧元。

去年约有46亿件这类小额包裹进入欧盟，平均每秒超过145件，其中91%来自中国。欧盟预期数量还会攀升。

欧盟怀疑Temu和Shein等平台未尽力防止不符合欧洲标准的产品销售。欧盟也担心，这些进入欧盟27国的产品有很多是不安全、伪造、甚至对消费者有潜在危险。

塞夫柯维奇表示，这类产品大量涌入，对于控管、安全性以及确保运往欧盟产品符合标准等方面构成「全新挑战」。

欧洲零售商认为，他们面临来自海外平台的不公平竞争，指称这些平台往往未遵守欧盟对产品的严格规定。

塞夫柯维奇指出，海关人员工作量「极大」，「因此我不会将这项手续费视为一种税，这只是用来补偿成本的费用」。

欧盟也希望这项费用部分收入将能用于欧盟预算。

美国本月稍早终止对来自中国、价值低于800美元的小额包裹关税豁免，开始徵收54%关税。