欧盟赞扬乌克兰和谈出现进展 但称仍有问题悬而未决

2 分钟

（法新社安哥拉首都鲁安达24日电） 欧洲联盟（EU）领袖今天表示，为结束乌克兰战争而进行的会谈已有进展，但部分问题仍有待解决。

欧盟理事会主席柯斯塔（Antonio Costa）在欧盟领袖就此议题召开紧急会议后，出席安哥拉的峰会期间告诉媒体：「和平谈判出现新的动能。」

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）也表示：「尽管仍有待努力，但目前已有推进的稳固基础。」

柯斯塔表示，昨天美国、乌克兰与欧洲官员召开的日内瓦会谈在多项议题方面有所进展。柯斯塔强调，涉及欧盟自身的议题，例如制裁、扩大（欧盟）或冻结俄罗斯资产等，都必须由欧盟全面参与并作出决策。他说：「部分议题仍有待解决，但方向是正面的」。

范德赖恩也乐见日内瓦会谈「有良好的进展」。

范德赖恩则指出，欧盟坚持的「核心」原则包括，「必须尊重乌克兰的领土与主权。只有身为主权国家的乌克兰能决定其武装部队的相关事务」。她并透露，欧洲领袖将于明天与支持乌克兰的约30个国家「志愿者联盟」（coalition of the willing）进行视讯会议。 两位领袖再次强调，欧盟将持续以外交、军事装备及财政支援方式协助乌克兰。范德赖恩指出，「这事关我们整个大陆的安全。」