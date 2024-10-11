欧盟：中国须调整作为

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（法新永珍11日电） 欧盟理事会（European Council）主席米歇尔今天告诉法新社，中国须调整自身作为，才能化解与欧洲日益恶化的关税争端，并警告欧中经贸纷争有升级为全面贸易战的危险。

米歇尔（Charles Michel）在寮国举行的东南亚国家协会（ASEAN）峰会期间会晤中国国务院总理李强，此时北京与欧盟正因补贴和保护主义问题，对彼此的进口产品实施以牙还牙的惩罚性措施。 米歇尔接受法新社访问表示，他与李强进行「坦承且直率」的晤谈后，期盼未来数日或数周内能达成协议，不过要达成这项目标恐怕很难。 他说道：「我的理解是（沟通）大门没关上，不过情势非常艰钜，非常具挑战性，我们指望中国调整自身作为，并了解到为了更公平、公平性竞争、更公平竞争环境，我们必须重新平衡经济关系。」 李强则于寮国首都永珍的峰会开幕致词告诉米歇尔：「中方愿同欧方一道以此为契机，进一步巩固中欧关系稳定向好势头，增进战略互信，加强互利合作。」 欧盟近日已经决定，要对中国进口电动车加徵最高35.3%反补贴税，时间至少5年。

怒不可遏的北京当局则对来自欧盟的白兰地实施临时反倾销措施，进而引发法国酿酒商恐慌；同时，欧盟也正就中国补贴太阳能面板和风力涡轮机一事进行调查。