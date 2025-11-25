欧非峰会安哥拉举行

（法新社安哥拉鲁安达25日电） 在非洲西南部国家安哥拉举行的欧洲联盟─非洲联盟高峰会今天进入最后阶段，欧洲领袖试图为加强欧非关系的承诺充实具体内容。

本次在安哥拉首都鲁安达（Luanda）举行的欧洲联盟─非洲联盟峰会进入第2天，移民、贸易和针对全球议题进行合作是主要议程。欧洲昨天忙于争取较美国所提结束乌克兰战争的计画更有利方案，让这场峰会笼罩阴霾。

欧盟理事会（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）在社群媒体X上表示：「欧洲和非洲正共同推动更强大的多边秩序，以捍卫联合国宪章（United Nations Charter）、强化以规则为基础的作法，为世界带来目前迫切需要的稳定和可预期性。」

适逢欧盟与非盟建立伙伴关系25周年，这场峰会在南非的20国集团（G20）峰会后紧接着举行。美国缺席今年G20峰会，凸显当前地缘政治分歧。

东道主安哥拉总统劳伦科（Joao Lourenco）昨天致词时强调，目前欧洲、非洲和中东战事频仍，「亟须挽救多边主义」。 南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）、肯亚总统鲁托（William Ruto）、吉布地总统盖雷（Ismail Omar Guelleh）等非洲领袖与会。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）、波兰总理图斯克（Donald Tusk）、西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez）等约10多位欧盟领导人出席峰会。

丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）、卢森堡总理佛利登（Luc Frieden）和欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）则因班机问题而无法与会。

同时，包括梅尔茨、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）已于昨天提前离开，没有参与最后一天会议。