殴打川普小儿子女性友人 俄男被判4年刑期

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（法新社伦敦27日电） 一名俄罗斯男子去年因一名女子和美国总统川普小儿子拜伦．川普发展友谊而产生妒意，进而对她施暴，他今天因殴打这名女性在英国被判处4年刑期。

鲁米扬则夫（Matvei Rumiantsev）在伦敦斯内尔斯布鲁克刑事法院（Snaresbrook Crown Court）因伤害罪与妨碍司法公正罪分别被判处2年徒刑，合计4年刑期。

陪审团今年1月听取这起刑事案件的经过时获悉，拜伦．川普（Barron Trump）去年与受害女子进行视讯通话时，意外目击攻击过程。本案也因拜伦涉入而引发媒体关注。

现年20岁的拜伦是川普（Donald Trump）与第3任妻子、美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）唯一的孩子。

他去年1月18日从美国致电英国警方，通报自己和该名女子视讯通话时目睹袭击发生，他并称自己与她的关系「非常亲近」。这名女子的身分依法不可公开。

根据警方呈交法庭的通话纪录，拜伦告诉伦敦警方接线员，「我刚接到一个女孩来电」、「她正遭到殴打」。

他说：「她被打得很惨，通话大约是在8分钟前，我不知道现在情况变得如何。」

拜伦在稍后寄给警方调查人员的电邮中进一步说明，由于英国和美国的时差，他原本并未预期那名女子会接听他的电话。

然而，令他惊讶的是电话居然接通了，画面中出现「一名赤裸上身的男子」。

拜伦写道：「镜头随后转向受害者，她一边哭泣一边遭到殴打，并用俄语说了什么。那名男子接着挂断电话。」

拜伦报警时，原本不愿意告诉警方接线员自己是如何认识被殴打女子，但在被指责态度无礼后，他坦言两人是在社群媒体上结识。