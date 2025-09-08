The Swiss voice in the world since 1935

汤姆汉克斯西点军校颁奖喊卡 川普赞明智之举

（法新社华盛顿8日电） 美国西点军校校友会原定颁奖给奥斯卡影帝汤姆汉克斯（Tom Hanks），但在近日突然取消颁奖典礼，可能与他的政治立场有关。美国总统川普今天表示，西点军校做出明智之举。

美国军事学院（U.S. Military Academy at West Point，西点军校）曾在5月宣布，将颁发2025年「西尔维纳斯・塞尔奖」（Sylvanus Thayer Award）给汤姆汉克斯。

川普今天在自家社媒「真实社群」（Truth Social）发文指出：「我们伟大的西点军校（越来越伟大了！）明智地取消了演员汤姆汉克斯的颁奖典礼。」

他还提及：「这是重大举措！我们不需要那些有破坏性、具觉醒（woke）思想的获奖者来领取我们珍惜的美国奖项。」

此外，川普还写道，希望奥斯卡金像奖以及其他虚假的颁奖典礼，能为了公平和正义，重新审视他们的标准和做法。

今年2月，汤姆汉克斯曾在美国国家广播公司（NBC）综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）中，戴上「让美国再次伟大」（MAGA）帽子模仿川普支持者，演出具嘲讽意味的种族歧视行为。

川普支持者则批评汤姆汉克斯「恶心」，主张这是刻意丑化川粉。

