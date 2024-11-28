沃尔玛「反觉醒」 逐步放弃多元共融政策

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（法新社华盛顿27日电） 随着对发展中的政策支持减弱，美国最大的私人雇主沃尔玛（Walmart）宣布逐步取消「多元化、公平和共融」（DEI）政策规定，成为最新一家对支持少数族群计画展开反思的美国企业。

沃尔玛表示，将逐步取消「多元化、公平和共融」（DEI）及「拉丁裔」（Latinx）等条款，结束供应商多元化计画，关闭种族平等中心，并退出着名的同性恋权利指数。

汽车大厂福特（Ford）、农机巨擘约翰迪尔（John Deere）、居家修缮及家电连锁零售业者罗威公司（Lowe’s Companies Inc.），哈雷机车（Harley-Davidson）和威士忌品牌杰克丹尼（Jack Daniel ‘s）等知名品牌都已采取类似举措，反映美国公众生活中对所谓政治正确的强烈抵制。

这种右倾转变在一定程度上是因为民粹主义者川普重返白宫，并为2023年最高法院裁决终止大学招生的平权行动奠定基础。

DEI倡议旨在纠正历史性的歧视，但保守派长期批评这是不公平地针对白人，特别是男性，只是在作秀。

在沃尔玛这项宣布前对其进行游说的反DEI活动家斯塔巴克（Robby Starbuck）盛赞，这是「我们结束美国企业界觉醒运动至今最大的胜利」，还说沃尔玛的股价上涨了2.1%。