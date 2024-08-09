沉没300多年 西班牙宝藏船探勘发现新工艺品

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（法新社波哥大8日电） 哥伦比亚政府今天宣布，经过对沉睡海底300年的西班牙大帆船圣荷西号进行首次机器人探勘后，已在这艘传奇沉船中发现新的工艺品。外界认为这艘船上藏有价值数十亿美元宝物。

圣荷西号（San Jose）2015年在哥伦比亚的加勒比海侧外海被发现，至今确切位置保密。哥伦比亚政府今年2月宣布，将开始取出船上物品。

负责圣荷西号探查工作的数个机关今天发布声明表示，经过今年5月23日至6月1日进行机器人调查后，发现「一批空前的考古证据，大大扩张我们的认知」。

声明还说：「尽管2022年已在沉船一带侦测到密集的考古遗存物，但最近的探勘让我们能更详细描绘这些聚积物的特徵，并发现新的个别元素。」

哥伦比亚海军2022年出动高科技设备对圣荷西号进行4趟观察行动，以检查这艘沉船的状况。圣荷西号是西班牙君主所有，1708年在哥伦比亚北部海港卡他赫纳（Cartagena）附近疑似遭英国海军击沉。

回传的影像显示，新发现的工艺品包括1个锚、一些船上货物如水壶和玻璃瓶、数个铸铁大炮、瓷器碎片、陶器及看来用黄金制成的物品。

哥伦比亚人类学和历史学协会（Colombian Institute of Anthropology and History）会长凯塞多（Alhena Caicedo）在声明中表示：「我们相信，有可能会找到新的遗存物提供我们比目前为止所掌握更加深入的资讯。」

圣荷西号当时载满多箱绿宝石、约200吨金币等宝物，要从美洲「新大陆」（New World）返航回到西班牙将宝物送到国王菲利佩五世（Felipe V）宫中。长久以来寻宝家都在找这艘沉船。

根据哥伦比亚政府说法，英国文件显示圣荷西号是发生「内部爆炸」才沉没。但西班牙的报告则指这艘船是在战斗中被击沉。

西班牙曾依据一份联合国（UN）公约提出拥有圣荷西号和船上内容物的权利，哥伦比亚并未参与这份公约。玻利维亚原住民卡拉卡拉族（Qhara Qhara）则宣称船上宝物是向他们偷来的。

哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）的政府坚持为了科学和文化目的要将圣荷西号打捞上岸，这项计画估计要耗资约450万美元（约新台币1亿4600万元）。