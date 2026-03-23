法国前总理乔斯班辞世 享寿88岁

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（法新社巴黎23日综合外电报导）法国社会党籍前总理乔斯班（Lionel Jospin）的家属今天告诉法新社，乔斯班已于昨天辞世，享寿88岁。他任内法国开始实施每周35小时工时制，以及同性伴侣可签署民事结合合约。

乔斯班于1997至2002年在法国右派前总统席哈克（Jacques Chirac）任内担任总理，形成法国「左右共治」时期。家属透露他之前动了一场「严重手术」，并于今年1月返家休养，此外未提供更多资讯。

经济学者出身的乔斯班任内采取务实的经济路线，成功降低失业率及刺激经济成长；他还努力消除贪腐，只任用无丑闻的阁员。但为他任期下定义的，是数项社会改革。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在社群媒体平台X发文赞扬乔斯班，提到他的「严谨、勇气及追求进步的理想」。

乔斯班于1937年7月12日出生在巴黎西南郊的默东（Meudon）一个中产阶级新教家庭，毕业于法国顶尖菁英学府国家行政学院（ENA）。他最早任职法国外交部，之后转任经济学教授。

乔斯班后来加入社会党，参与时任党魁密特朗（Francois Mitterrand）的改革行列。1981年密特朗当选法国首位社会党总统后，他最信任的幕僚乔斯班接下党魁一职。

乔斯班其后担任过国会议员和教育部长，并于1995年首度参选总统，但以些微差距败给席哈克。

2年后乔斯班某方面来说复仇成功，当时席哈克解散国会提前改选，却让社会党赢得胜利。席哈克于是任命乔斯班担任总理，开启法国5年的「左右共治」（cohabitation）。

乔斯班任内除了让法国每周工时减少4小时，还通过允许民事结合关系的「公民共同责任契约」（PACS）法，为10多年后通过的同性婚姻法奠定基础。

2002年乔斯班再度挑战总统大位，却在首轮败给当时法国极右派领袖尚马力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）、也是目前极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）之父，而无缘与竞选连任的席哈克在第二轮再战高下，此后他便淡出政坛。